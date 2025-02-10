В России предложили ввести верификацию через Госуслуги при аренде самокатов

Мера призвана избежать анонимного использования проката, минимизировать количество нарушений и обеспечить более строгий контроль.

В России предложили ввести верификацию через Госуслуги при аренде электросамокатов во всех регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

«Считаю, что внедрение верификации через mos.ru — хороший пилотный проект, который позволит оценить эффективность этого механизма. Если он покажет положительные результаты, думаю, будет можно рассмотреть возможность его распространения на регионы России — с интеграцией через «Госуслуги», — сказал он.

Мера призвана избежать анонимного использования самокатов, минимизировать количество нарушений и обеспечить более строгий контроль. Отмечается, что для внедрения в других регионах потребуется время, поскольку готовность прокатчиков и технические возможности у всех отличаются.