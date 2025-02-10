В одном российских регионов проезд в общественном транспорте сделают бесплатным для беременных
Инициативу реализуют в Кировской области. Бесплатный проезд станет доступен беременным женщинам, которые встали на учет.
В одном российских регионов проезд в общественном транспорте сделают бесплатным для беременных. Об этом сообщает «
Инициативу реализуют в Кировской области. Бесплатный проезд станет доступен беременным женщинам, которые встали на учет.
Отмечается, что данная мера разработана в рамках региональной программы «Семья и дети».