Стало известно о возможных официальных продажах электрокаров Xiaomi Auto в РФ

Пока что электромобили Xiaomi могут продаваться в России только по «серому» каналу физическим лицам без системной технической поддержки, регулярного обновления ПО и официальной гарантии.

Стало известно о возможных официальных продажах электрокаров Xiaomi Auto в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей китайского концерна Sinomach Auto.

Отмечается, что «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее подразделение Sinomach Auto, объявило о начале глобального экспортно-торгового сотрудничества с компанией Xiaomi Auto, которая выпускает электромобили SU7. В компании сообщили, что в 2025 году российский филиал «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» планирует представить третий бренд для выхода на российский рынок. Он намерен вывести на рынок РФ «китайские интеллектуальные транспортные средства на новых источниках энергии».

«Сейчас достигнуто согласие на мировом уровне. Что касается России — будем анализировать», — передают «Известия».

Пока что электромобили Xiaomi могут продаваться в России только по «серому» каналу физическим лицам без системной технической поддержки, регулярного обновления ПО и официальной гарантии.

Фото: Xiaomi