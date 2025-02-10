50-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

50-летнего рязанца осудят за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что безработный житель Кораблинского района вблизи деревни Моловка обнаружил кусты дикорастущего растения — конопли, оборвав с них листья и верхушки он изготовил наркотическое средство для собственного потребления.

Сотрудниками полиции изъяли у него 1 кг запрещенного вещества.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.