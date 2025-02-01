В США назвали условие сделки Трампа с Путиным

Соответствующую информацию озвучил бывший советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Прежде всего, по его словам, американская администрация должна проявить достаточную выдержку.

В США назвали условие сделки Трампа с Путиным. Соответствующую информацию озвучил бывший советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times, передает РБК в субботу, 1 февраля.

По его словам, США заключат сделку с Россией по Украине, если смогут проявить достаточную выдержку и покажут Москве, что «издержки будут расти».

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы [президент России Владимир] Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — ответил Салливан на просьбу оценить текущее положение дел в украинском конфликте.