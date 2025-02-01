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Скончался актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Виктор Семеновский умер на 82-м году жизни.

В субботу, 1 февраля, скончался актер Виктор Семеновский. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Виктор Семеновский умер на 82-м году жизни. Причина смерти в публикации не указана.

В труппу Александринского театра актера приняли в 1969 году, за 55 лет он создал более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле «Демагог».

По данным портала «Кино-театр.ru», Виктор Семеновский исполнил 51 роль в фильмах и сериалах. Он сыграл в таких картинах, как «Звезда пленительного счастья», «Сладкая женщина», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и другие.