Россиян предупредили о фейковой схеме выплаты пенсии цифровыми рублями
В Госдуме отметили, что сообщения в соцсетях о якобы переводе пенсий в цифровые рубли — фейк, поскольку это противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил россиян о фейковой схеме выплаты пенсии цифровыми рублями. Его слова в субботу, 1 января, передало ТАСС.
Отмечается, что в соцсетях распространили сообщения о якобы переводе пенсий в цифровые рубли. По словам Гаврилова, информация — фейк, потому что это противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат.