Россиян предупредили о фейковой схеме выплаты пенсии цифровыми рублями

В Госдуме отметили, что сообщения в соцсетях о якобы переводе пенсий в цифровые рубли — фейк, поскольку это противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат.