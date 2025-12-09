Завод «Бервел» в Рыбном открыл новый корпус для механической обработки

На территории завода высокопрочного крепежа «Бервел» в Рыбном завершилось строительство нового здания механической обработки. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора Рязанской области. Оборудованное современными станками, новое производственное помещение увеличит производственные мощности предприятия и выпуск высококачественной продукции, включая болты и гайки. Открытие нового корпуса позволит укрепить позиции предприятия на рынке и создать новые рабочие места.