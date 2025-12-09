В Рязанской области выросла заболеваемость вирусными заболеваниями

С 1 по 7 декабря количество заболевших ОРВИ в регионе составило 6 937 человек, что выше уровня предыдущей недели на 23,0%. Среди заболевших жители Рязани составляют 76,5%. Также за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 20 случаев COVID-19.

