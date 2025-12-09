В Рязанской области заметили перевернувшийся автомобиль

В Рязанской области недалеко от деревни Кореньки перевернулась машина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Уточняется, что аварию заметили в 13:10 на дороге от Рязани в сторону Ряжска. На кадрах видно перевернувшийся автомобиль рядом с дорогой. Подробности ДТП пока неизвестны.

Фото: Рязань. Происшествия