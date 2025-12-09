В Ивановской области упал самолет

Самолет Ан-22 упал в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал 112. По предварительной информации, на борту находились семь членов экипажа. Данные о пострадавших пока проверяют. Воздушное судно принадлежало Министерству обороны РФ. Сейчас информация уточняется, на месте работают экстренные службы.