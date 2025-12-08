В Саратове мать-блогер засунула сына в вакуумный пакет ради видео

В Саратове 36-летняя мать-блогерша Анна оказалась в центре скандала после публикации видео, в котором она помещает своего сына в большой пакет и начинает высасывать из него воздух через клапан. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости 18+".

Мальчик провел несколько секунд внутри, прежде чем закричать: «Мама!». В описании к ролику Анна попыталась пошутить, написав: «Можно и корзинке перекрыть кислород».

Это видео вызвало бурю негодования среди пользователей сети, которые осудили действия матери и призвали органы опеки проверить условия жизни семьи. Многие комментаторы отметили, что подобные шутки могут быть опасными и неприемлемыми.

Фото: Плохие новости 18+