В Рязанской области объявили поиски пропавшего в 2024 году мужчины

49-летний Алексей Довнер пропал в июне 2024 года. Отмечается, что пропавший жил в селе Ломовое в Липецкой области и Ряжске в Рязанской области. Его приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые с проседью. Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

