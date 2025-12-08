Рязань
В Рязанской области объявили поиски пропавшего в 2024 году мужчины
49-летний Алексей Довнер пропал в июне 2024 года. Отмечается, что пропавший жил в селе Ломовое в Липецкой области и Ряжске в Рязанской области. Его приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые с проседью. Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

В Рязанской области объявили поиски пропавшего в 2024 году мужчины. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

49-летний Алексей Довнер пропал в июне 2024 года. Отмечается, что пропавший жил в селе Ломовое в Липецкой области и Ряжске в Рязанской области.

Его приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые с проседью.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.