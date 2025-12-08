Рязань
Рязанский приборный завод представил офтальмологическое оборудование на Конгрессе Российского глаукомного общества

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в выставке в рамках XXIII Конгресса Российского глаукомного общества в Москве.

На стенде предприятия представлена медицинская офтальмологическая продукция торговой марки diathera — линейка приборов для измерения внутриглазного давления, которые диагностируют на ранней стадии глаукому, — опасное заболевание, приводящее к слепоте, и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО для лечения и профилактики широкого перечня глазных заболеваний.

«Мы ежегодно принимаем участие в этом специализированном мероприятии. На Конгрессе собираются лучшие офтальмологи страны по вопросам борьбы со сложнейшим заболеванием — глаукомой. И мы уже более 30 лет помогаем им в их повседневной практике. Наши приборы для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera активно используются врачами-офтальмологами для диагностики глаукомы. Измерение проводится через веко без прямого контакта с глазом, занимает всего несколько секунд, без боли, анестезии и риска инфицирования.

Приборы широко применяются в клиниках и врачами на выезде. Так, по результатам 11 месяцев текущего года план реализации на 2025 год по прибору ИГД-03 перевыполнен и составляет 115,9% в натуральном выражении. Портфель заказов на 2026 год активно формируется.

Вниманию посетителей мы представили также магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики широкого перечня глазных заболеваний. Изделия широко применяются в физиотерапевтических кабинетах санаториев, профилакториев, лечебных учреждений. План реализации АМТО также перевыполнен и составляет 164% в натуральном выражении», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Конгресс Российского глаукомного общества — одно из ключевых специализированных заседаний в области зрительной медицины. В рамках мероприятия — выставка оборудования, лекции ведущих глаукоматологов, доклады специалистов, а также обмен опытом между экспертами из России, Китая, Болгарии, Сербии, Израиля, Таджикистана и Йемена.