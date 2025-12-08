На набережной в Саратовской области нашли мертвыми экс-фехтовальщицу и музыканта

На набережной Волги в Саратовской области нашли мертвыми 19-летнюю экс-фехтовальщицу и 21-летнего музыканта. Об этом сообщила «РГ».

Отмечается, что молодой человек и девушка познакомились недавно через общих приятелей. Информация о пропаже саратовцев появилась 29 ноября. Их искали полицейские и волонтеры.

В последний раз молодых людей видели живыми у дома № 1 на Вольской улице. После этого они перестали выходить на связь. Более того, по данным «РГ», перед прогулкой девушка оставила телефон подруге.

6 декабря региональный следком сообщил в своих соцсетях, что парень и девушка найдены мертвыми в Волге. Обнаружили тела в паре километров от места, где их видели живыми в последний раз.

Уточняется, что никаких версий СК официально не озвучивал. Тела забрали на экспертизу, официальных данных о ее результатах нет.

Источники «РГ» предположили, что молодых людей убили, на причастность к преступлению проверяют приятелей умерших, отметили в публикации.

По данным издания, вещи молодых людей нашли в мусорном контейнере. Одна из сумок лежала в пакете с логотипом местной точки шаурмы.

«Инцидент может быть связан с недавней поездкой [девушки] в Москву. У нее там появились „странные знакомые“, которые могли ей отомстить. [Девушке] в какой-то момент стало негде жить в столице, и она вернулась в Саратов. А [молодой человек] - добрый, но вместе с тем скромный и наивный парень, мог быть случайно втянут в эту историю», — сообщил «РГ» информированный источник.

