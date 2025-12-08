Рязань
ЦБ обяжет банки привязать счета клиентов к ИНН для борьбы с аферистами
Банк России планирует ввести обязательную привязку индивидуального номера налогоплательщика к банковским счетам граждан. Как сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью РБК, ИНН станет обязательным реквизитом при открытии любого счета: как нового, так и уже существующего. По словам представителя регулятора, банкам предстоит самостоятельно собрать недостающие данные. Для этого у них есть инструменты ФНС, позволяющие уточнять ИНН без участия клиента.

Банк России планирует ввести обязательную привязку индивидуального номера налогоплательщика к банковским счетам граждан. Как сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью РБК, ИНН станет обязательным реквизитом при открытии любого счета: как нового, так и уже существующего.

По словам представителя регулятора, банкам предстоит самостоятельно собрать недостающие данные. Для этого у них есть инструменты ФНС, позволяющие уточнять ИНН без участия клиента.

Мера необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года.

«Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора», — отметила Полякова.