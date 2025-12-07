В Рязани вандалы разгромили детскую площадку, построенную два месяца назад

Инцидент произошел в Недостоеве. Местные сообщают, что детскую площадку построили два месяца назад, но «ей уже кранты». «Лучше бы и не строили, как говорится. Все поломали, мусор кругом, скоро живого места от нее не останется», — отметили в посте.

В Рязани вандалы разгромили детскую площадку, построенную два месяца назад. Об этом местные жители рассказали в Telegram-канале «Новости Рязани и области».

