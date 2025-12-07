В Рязани полицейские поймали иностранца с фальшивым водительским удостоверением

В Рязани полицейские поймали иностранца с фальшивым водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

28-летнего уроженца одной из республик Средней Азии остановили на посту ДПС «Солотчинский». Его водительское удостоверение вызвало подозрения из-за сомнительного качества. Мигранта отстранили от управления транспортом, изъяли у него документ и направили его на экспертизу.

Исследование подтвердило, что удостоверение поддельное.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.