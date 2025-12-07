В России сократят список «неженских» профессий

В России сократят список «неженских» профессий. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство утвердило дорожную карту, согласно которой список профессий, недоступных для женщин, планируют сократить к декабрю 2027 года.

Изменения затронут транспорт и обрабатывающую промышленность. Поправки внесут в приказ Минтруда о работах с вредными и опасными условиями труда.

К марту 2027 года ведомства подготовят список позиций, которые предложат исключить, совместно с работодателями и профсоюзами. Также проведут аудит условий труда и научные исследования о воздействии вредных факторов на женщин.

Сейчас перечень включает 100 позиций. До 2021 года таких профессий было более 450.