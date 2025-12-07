Ученые выяснили, как короткие видео влияют на мозг человека

Ученые из Университета Гриффита обнаружили, что короткие видеоролики в Интернете снижают когнитивные способности. Снижение касается концентрации и самоторможения. Авторы работы в Psychological Bulletin изучили десятки предыдущих исследований. В анализе участвовали данные о 98 299 добровольцах.

Ученые выяснили, как короткие видео влияют на мозг человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование Psychological Bulletin.

