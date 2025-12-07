Рязань
На выезде из Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария произошла вечером в воскресенье, 7 декабря, на Куйбышевском шоссе. Столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся.

На месте работают сотрудники ГАИ.

Информации о пострадавших нет.

Позже на трассе под Рязанью перевернулась фура.