На выезде из Рязани произошло серьёзное ДТП
Авария произошла вечером в воскресенье, 7 декабря, на Куйбышевском шоссе. Столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. На месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.
На выезде из Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Авария произошла вечером в воскресенье, 7 декабря, на Куйбышевском шоссе. Столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся.
На месте работают сотрудники ГАИ.
Информации о пострадавших нет.
Позже на трассе под Рязанью перевернулась фура.