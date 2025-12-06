Вахтовики похитили ювелирные украшения со склада в Рязани

В Рязанском районе поймали двоих мужчин, подозреваемых в краже дорогостоящих ювелирных изделий со склада крупного предприятия. Как сообщили в УМВД России по району, пропали две упаковки с украшениями на сумму свыше 50 тысяч рублей — их планировали использовать в качестве новогодних подарков. По данным оперативников, 27-летний и 36-летний работники, приехавшие в Рязанскую область на вахту, воспользовались моментом, когда коробки остались без присмотра, и вынесли их со склада. Похищенное было обнаружено у подозреваемых дома. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц).

