Вахтовики похитили ювелирные украшения со склада в Рязани
