В Рязани обнаружили труп на остановке
Сообщается, что мертвого мужчину обнаружили на Московском шоссе около автовокзала. Его лицо накрыли кепкой. На месте работали сотрудники скорой помощи. «Причина смерти пока неизвестна», — написали в посте. Официальной информации не поступало.
