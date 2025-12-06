В Рязани обнаружили труп на остановке

Сообщается, что мертвого мужчину обнаружили на Московском шоссе около автовокзала. Его лицо накрыли кепкой. На месте работали сотрудники скорой помощи. «Причина смерти пока неизвестна», — написали в посте. Официальной информации не поступало.