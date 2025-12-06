В Центре диспансеризации в Рязани завершили ремонт, он начнет работу в январе

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Центр диспансеризации, который создается в регионе по его поручению по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Центр расположен в Рязани на улице Крупской. Ремонт завершен, благоустроена территория, оборудованы подъезды и парковка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В данный момент осуществляется поставка оборудования, оформляется лицензия. Центр начнет работу уже в январе. Глава региона Павел Малков совместно с министром здравоохранения области Александром Пшенниковым осмотрели учреждение и обсудили планы его дальнейшего развития.

В рязанском Центре диспансеризации будут проводить профилактические медосмотры и диагностические исследования. Принимать пациентов будут терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог и акушер-гинеколог. Предусмотрено проведение комплекса анализов, измерение артериального и внутриглазного давления, индекса массы тела. Специалисты будут делать спирометрию, флюорографию, маммографию, ЭКГ, УЗИ, исследования на компьютерном томографе, фиброгастроскопию и колоноскопию.

«В Рязани создаем Центр диспансеризации — еще один важный шаг в развитии системы здравоохранения региона. Такой подход помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, вовремя начинать лечение и увеличивать продолжительность активной жизни. Главная задача — сделать диспансеризацию удобной, быстрой и доступной. В новом Центре можно будет пройти полный комплекс обследований за один визит. Планируем, что прием будут проходить до 300 человек в день, а все обследование при базовом сценарии займет не больше 60 минут. Важно, чтобы люди относились к диспансеризации не формально, а ради своего здоровья. Это тот случай, когда час времени сегодня может сохранить годы жизни завтра», — отметил Малков.

Глава региона также рассказал, что в перспективе на базе Центра будет организована система телемедицины. Специалисты будут дистанционно консультировать коллег и пациентов из муниципалитетов. Диспансеризация и профосмотры проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года врачи региона осмотрели более 712 тысяч человек, из них свыше 200 тысяч детей.