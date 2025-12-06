Рязанка сфотографировала «евроремонт» в рязанской поликлинике

По словам рязанки, фотографии были сделаны в декабре 2025 года в филиале поликлиники № 4 по адресу улица Поселковая дом № 7а. На кадрах можно увидеть ржавую батарею, деревянное окно в туалете с занавеской вместо штор, стены частично без плитки.