Рязанка сфотографировала «евроремонт» в рязанской поликлинике
По словам рязанки, фотографии были сделаны в декабре 2025 года в филиале поликлиники № 4 по адресу улица Поселковая дом № 7а. На кадрах можно увидеть ржавую батарею, деревянное окно в туалете с занавеской вместо штор, стены частично без плитки.
Рязанка сфотографировала «евроремонт» в поликлинике в поселке Строитель. Фото она поделилась с редакцией РЗН. Инфо.
