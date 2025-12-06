Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 06/12 08:03
Нал. EUR 90.50 / 92.02 06/12 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 2025 13:10
1 051
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 003
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 035
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанка сфотографировала «евроремонт» в рязанской поликлинике
По словам рязанки, фотографии были сделаны в декабре 2025 года в филиале поликлиники № 4 по адресу улица Поселковая дом № 7а. На кадрах можно увидеть ржавую батарею, деревянное окно в туалете с занавеской вместо штор, стены частично без плитки.

Рязанка сфотографировала «евроремонт» в поликлинике в поселке Строитель. Фото она поделилась с редакцией РЗН. Инфо.

По словам рязанки, фотографии были сделаны в декабре 2025 года в филиале поликлиники № 4 по адресу улица Поселковая дом № 7а. На кадрах можно увидеть ржавую батарею, деревянное окно в туалете с занавеской вместо штор, стены частично без плитки.