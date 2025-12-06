Павел Малков заявил о положительных изменениях в системе рязанского здравоохранения

Губернатор Павел Малков провел совещание с главными врачами ведущих медицинских учреждений региона. Обсуждались вопросы реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», результаты работы и планы по дальнейшему развитию системы здравоохранения.

Глава региона отметил, что благодаря большой целенаправленной работе удалось добиться значительных результатов.

«За последнее время в системе здравоохранения заметны реальные положительные изменения. Развиваются родовспоможение, онкологическая служба, кардиология, трансплантология и другие направления. Обновляются больницы и поликлиники, появляется новое оборудование и виды медицинской помощи. Впервые за много лет в регион приезжает больше врачей, чем уезжает — этот результат дорогого стоит. Медицина в Рязанской области должна становиться надежнее, доступнее и качественнее», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор вручил региональные награды специалистам и коллективам, которые показали лучшие результаты.

По словам Павла Малкова, в 2026 году планируется продолжить развитие по ключевым направлениям: новые виды медпомощи, цифровизация, улучшение условий в медучреждениях, создание удобных маршрутов для пациентов и другое.

На совещании подробно обсуждали профилактические мероприятия, вопросы организации «зеленого коридора» для первичных онкологических пациентов, оснащения медучреждений современным оборудованием, работа по повышению производительности труда, которая проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».