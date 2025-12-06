Назван цвет 2026 года, им стал нейтральный белый

«Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир», — написано в материале. Оттенок «Cloud Dancer» — это пространство пространство, в котором функциональность и ощущения переплетаются, написали на сайте Института цвета. Этот оттенок создает атмосферу спокойствия и простора, «предлагая убежище визуальной чистоте, которая вселяет благополучие и легкость». Уточняется, что нейтральный белый «изящно вписывается» в приглушенную палитру смягченных оттенков.

Напомним, главным цветом 2025 года стал шоколадно-коричневый «Mocha Mousse».

Фото — Pantone