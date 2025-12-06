Лучший Дед Мороз России Александр Скавыш умер
Александр Скавыш — лауреат Всероссийского съезда Дедов Морозов и художественный руководитель «Свободного театра». Он скончался в возрасте 55 лет. В некрологе коллеги назвали его смерть «невосполнимой утратой». Отметим, Скавыш более 30 лет воплощал образ Деда Мороза на сцене и в общественных мероприятиях, за что в 2022 году был признан лучшим Дедом Морозом России на Всероссийском съезде.
Фото — «Свободный театр» Урай