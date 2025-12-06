Из-за изменения климата и промысла рыбы погибли десятки тысяч пингвинов

Как написали в материале, особенно пострадали две ключевые гнездовые колонии — на островах Дассен и Роббен, где с 2004 по 2012 год погибло свыше 95% особей. По мнению ученых, птицы не смогли пережить период линьки — ежегодный 21-дневный этап, когда они не могут охотиться и полностью зависят от запасов жира, набранных заранее. Отмечается, что за последние 30 лет численность африканских пингвинов сократилась почти на 80%. Основные причины — изменение климата, влияющее на нерест сардины — основной источник пищи для птиц, и интенсивное коммерческое рыболовство.

В 2024 году вид африканских пингвинов был официально признан находящимся под угрозой исчезновения. В природе осталось менее 10 тысяч гнездящихся пар.