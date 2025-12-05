Жителей Рязанской области предупредили о тумане
Согласно прогнозу, в первой половине дня 5 декабря на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. В отдельных районах гололед, на дорогах местами гололедица.
