ВС РФ освободили населенный пункт Безымянное в ДНР

Помимо этого, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ армия России нанесла массированный и четыре групповых удара. Поражены: предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. За неделю уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ. Средства ПВО сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», реактивный снаряд HIMARS и 1120 беспилотников.

