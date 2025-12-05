В Рязанской области завершилась осенняя инвентаризация лесных культур

В Рязанской области завершилась осенняя инвентаризация лесных культур. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природопользования. Эксперты оценили состояние саженцев, высаженных в 2021, 2023 и 2025 годах. Работы охватили территорию площадью 4 152 гектара. Инвентаризация позволила уточнить объемы выполненных работ, оценить эффективность лесовосстановительных мероприятий и разработать планы по улучшению состояния саженцев. Весной 2026 года на участках, где приживаемость деревьев оказалась ниже нормы, будут проведены дополнительные высадки.