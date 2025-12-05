В Рязани закрыли узлы связи, использовавшиеся для телефонного мошенничества

В Рязани сотрудники полиции и ФСБ закрыли сеть узлов связи, которые помогали телефонным мошенникам из Украины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
В ходе операции были задержаны 40-летний мужчина и его 45-летняя жена, которые организовали техническую поддержку четырех узлов связи, использовавшихся для дистанционного мошенничества с гражданами России.
По предварительным данным, мужчина, ранее судимый за разбой, вступил в контакт с неизвестными через интернет и согласился на предложение о поддержке абонентских терминалов, известных как SIM-боксы. В качестве помощницы он привлек свою супругу. С мая 2025 года злоумышленники арендовали четыре квартиры в Рязани, где разместили специальное оборудование для работы большого количества сим-карт.
В ходе обысков оперативники изъяли четыре комплекта оборудования, около 1000 сим-карт, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Против задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 6 лет тюрьмы. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников и обстоятельств преступной деятельности.
Фото: рязанская полиция