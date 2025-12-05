В Рязани пресечена незаконная деятельность по добыче известняка у реки Проня

Рязанская природоохранная прокуратура провела проверку и обнаружила, что в районе поселка Октябрьский незаконно добывают известняк в зоне, где это запрещено, рядом с рекой Проня. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверка показала серьезные нарушения. Материалы были переданы в следственные органы, в результате возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Рязанская природоохранная прокуратура провела проверку и обнаружила, что в районе поселка Октябрьский незаконно добывают известняк в зоне, где это запрещено, рядом с рекой Проня. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверка показала серьезные нарушения. Материалы были переданы в следственные органы, в результате возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Фото: Волжская межрайонная природоохранная прокуратура