В Рязани на улице Свободы произошла авария

В пятницу утром в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграмм-канале «ПУРВ». Уточняется, что столкновение случилось на улице Свободы, напротив РГУ имени Есенина. «Не поделили дорогу», — пишут очевидцы. На кадрах видно, что на месте работали сотрудники ГАИ.