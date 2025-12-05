В мэрии рассказали подробности проекта «высокого» пешеходного перехода в Рязани

На улице Ленина между Нижним и Верхним парками рассматривается возможность возведения приподнятого или возвышенного пешеходного перехода — так называемого ПИН-перехода. Его размещение предусмотрено концепцией благоустройства общественных пространств. Как уточнили в мэрии, предполагается демонтаж старых и установка новых светофоров, обустройство покрытия из цветной тротуарной плитки, а также установка знаков «Пешеходный переход». Ширина пешеходного перехода составит от четырех до шести метров. Планируется, что ныне действующий наземный переход будет перенесен ближе к входам в парки и приподнят над проезжей частью.

Проектная документация на данный момент находится на стадии подготовки, отметили в мэрии. Власти также подчеркнули, что аналогичные возвышенные переходы на других улицах Рязани в ближайшей перспективе строиться не будут.

Фото — пример приподнятого пешеходного перехода во Владимире\\ «КлючМедиа»