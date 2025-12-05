В мэрии рассказали о подключении новогодней иллюминации в Рязани

Там отметили, что иллюминация уже подключена на Лыбедском бульваре и в Нижнем городском парке, на улице Почтовой и Ленина. Световыми элементами оформлен Астраханский мост и туннели под ним. Так же будет оформлен фонтан «Лоси». Новогодняя иллюминация будет работать в Соборном сквере, скверах на пл. Ленина и в других локациях города. Работы обещают завершить к 13 декабря.

В мэрии рассказали о подключении новогодней иллюминации в Рязани. Об этом сообщается на сайте администрации.

Там отметили, что иллюминация уже подключена на Лыбедском бульваре и в Нижнем городском парке, на улице Почтовой и Ленина. Световыми элементами оформлен Астраханский мост и туннели под ним. Так же будет оформлен фонтан «Лоси». Новогодняя иллюминация будет работать в Соборном сквере, скверах на пл. Ленина и в других локациях города.

Работы обещают завершить к 13 декабря.