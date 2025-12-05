Рязанские полицейские депортировали семерых иностранцев

Рязанские полицейские принудительно отправили из России семь иностранных граждан, которым запретили дальнейшее пребывание в стране. Пятерых нарушителей, граждан двух государств СНГ, доставили в Центр временного содержания после окончания сроков наказания в исправительных колониях. Их осудили за незаконное пересечение границы, незаконный оборот оружия и насильственные действия сексуального характера. Для этих мигрантов вынесли решения о нежелательности пребывания в России.

Рязанские полицейские принудительно отправили из России семь иностранных граждан, которым запретили дальнейшее пребывание в стране. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Еще двух иностранцев из стран Средней Азии и Закавказья выдворили за нарушения миграционного законодательства.

Полицейские и сотрудники ФССП сопроводили мужчин в аэропорт Домодедово, откуда они за свой счет вылетели на родину. Въезд в Россию для них закрыли на срок от пяти до десяти лет.