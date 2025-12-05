Рязанцам рассказали о погоде 6 декабря
В субботу, 6 декабря, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Местами ожидаются туман и гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днём -2, +3°С.
Рязанцам рассказали о погоде 6 декабря. Прогноз публикует региональный ЦГМС.
В субботу, 6 декабря, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Местами ожидаются туман и гололедица.
Ветер южной четверти, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -4, +1°С, днём -2, +3°С.