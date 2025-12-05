Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 76.97 -0.99 05/12
ЦБ EUR 89.9 -0.69 05/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 05/12 15:55
Нал. EUR 90.51 / 92.02 05/12 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
933
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
915
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
980
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о погоде 6 декабря
В субботу, 6 декабря, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Местами ожидаются туман и гололедица. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днём -2, +3°С.

Рязанцам рассказали о погоде 6 декабря. Прогноз публикует региональный ЦГМС.

В субботу, 6 декабря, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Местами ожидаются туман и гололедица.

Ветер южной четверти, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -4, +1°С, днём -2, +3°С.