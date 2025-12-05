Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке игры Minecraft

Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке игры Minecraft. В пресс-службе ведомства сообщили об этом в пятницу вечером, 5 декабря. Они отметили, что некоторые Telegram-каналы распространяют ложную информацию о якобы внесении популярной игры в список запрещенных. «Роскомнадзор не ограничивает доступ к данной игровой платформе», — говорится в официальном сообщении.