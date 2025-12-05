Путин призвал власти научиться работать с Telegram

По словам президента Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь. Он призвал власти не игнорировать эти инструменты. «Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми, пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях надо работать», — отметил Путин.

Путин призвал власти научиться работать с Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь. Он призвал власти не игнорировать эти инструменты.

«Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми, пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях надо работать», — отметил Путин.