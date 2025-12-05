Рязань
Павел Малков сообщил об открытии Центра рефракционной хирургии в ОКБ имени Семашко
Глава региона посетил учреждение вместе с зампредом правительства области — министром здравоохранения Александром Пшенниковым. Центр рефракционной хирургии, который недавно получил лицензию, оснащен современным оборудованием, в нем будут использоваться самые передовые разработки. В центре установлен рефракционный фемтосекундный лазер с технологией удаления интрастромальной лентикулы. Оборудование позволяет проводить коррекцию зрения быстро, точно и максимально безопасно. Операция занимает всего несколько секунд, а видеть четко человек может уже на следующий день. Риск послеоперационных осложнений минимальный. Первые операции запланированы на середину декабря.

Для подготовки к лечению также закуплено высокоточное современное оборудование диагностической линии, включающее кератотопографию, авторефрактометрию, тонометрию и оценку свойств роговицы. Это позволяет подбирать лечение индивидуально для каждого пациента.

«В ОКБ имени Семашко открылся центр рефракционной хирургии. Учреждение только получило лицензию, но уже можно сказать: это один из самых современных государственных центров такого профиля в стране. Собрали здесь самые передовые разработки, которые только есть. Дальше будем его еще усиливать, вводить дополнительные виды медицинской помощи», — сказал Павел Малков.