Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел очередное заседание комиссии, на котором шла речь о стимулировании инвестиционной активности бизнеса и ходе реализации задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили на сайте Правительства по региону.

На заседании был рассмотрен целый ряд предложений о том, какие инструменты можно использовать для улучшения инвестиционного климата, активизации инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства.

Губернатор, председатель комиссии Павел Малков отметил, что поступило много инициатив от регионов, разных ведомств, общественных объединений. Часть из них будет проработана в ходе этого заседания, часть предложений будет рассмотрена совместно с членами комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции».

"Необходимо обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал на 60% по сравнению с уровнем 2020 года — это задача, которая поставлена в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной драйвер роста инвестиционной активности сегодня — это частные инвестиции. Инструментарий мер господдержки в экономике стал ключевым каналом финансирования для большинства инфраструктурных и инвестиционных проектов в стране", — отметил Павел Малков.

Он поблагодарил всех за активное взаимодействие в этой ответственной работе, в том числе Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Губернатор подчеркнул, что Корпорация МСП играет определяющую роль в развитии инвестиционного климата через поддержку инвестпроектов малого и среднего бизнеса.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич принял участие в заседании комиссии Госсовета очно, он находится с рабочей поездкой в Рязанском регионе. Александр Исаевич рассказал о госпрограммах, которые дорабатываются и совершенствуются для стимулирования инвестиционной активности МСП. Он подчеркнул, что поддержка государства сейчас имеет важнейшее значение для роста приоритетных отраслей и регионов. Это инвестиционное кредитование, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования, специальные программы для промышленных МСП, а также для предпринимателей в моногородах и ОЭЗ.

«Сегодня основной пул инструментов развития малого и среднего бизнеса направлен на приоритетные отрасли, формирующие экономику предложения. В их числе обрабатывающие производства, станкоинструментальная промышленность и малые технологические компании. МСП в этих отраслях сегодня активно участвуют в обеспечении технологического суверенитета России, реализуют проекты по импортозамещению и созданию новых производств. Также в числе приоритетов — логистика, легкая промышленность и туризм. Суммарно с 2025 по 2030 год малый и средний бизнес сможет привлечь около 5 трлн рублей с господдержкой. Из них значительная часть будет таргетирована на предприятия в приоритетных отраслях и регионах», — подчеркнул Александр Исаевич.

На заседании обсуждались предложения, касающиеся повышения эффективности механизмов льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли, упрощения порядка и условий применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов свободных экономических зон. Также шла речь о господдержке производства высокотехнологичной продукции, реализации инвестпроектов импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности, о совершенствовании деятельности инвестиционных товариществ.

Все предложения, в том числе субъектов РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, Фонда Национальной Технологической Инициативы будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».