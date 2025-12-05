Павел Малков наградил рязанских волонтеров за вклад в развитие региона

Глава региона Павел Малков отметил значимость вклада волонтеров в развитие региона и всего общества. Об этом губернатор сказал на торжественной церемонии вручения знаков Губернатора «Доброволец Рязанской области», приуроченной к Дню волонтера в России, который отмечается 5 декабря. Информацию предоставила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор поздравил всех с праздником, подчеркнув, что он установлен по указу Президента РФ в честь граждан нашей страны, которые бескорыстно помогают другим. По словам Павла Малкова, волонтерское движение в регионе активно развивается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В Рязанской области сейчас свыше 112 тысяч волонтеров. Работают более полутора тысяч добровольческих организаций и объединений. Волонтеры — огромная сила, они вносят большой вклад в развитие региона и всего обществаа. Для поддержки движения у нас создан ресурсный центр, работает региональный штаб „МыВместе“, в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“ в муниципалитетах постепенно открываются „Добро. Центры“», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил рязанских добровольцев за бескорыстную работу. Он особо отметил волонтерские проекты, которые направлены на сохранение памяти о героях боевых действий, поддержку участников спецоперации и их семей, помощь в госпиталях.

«Волонтеры сейчас, как и бойцы, тоже на переднем крае, решают особые задачи по защите Родины, порой с высоким риском для жизни. Сегодня мы передаем две награды посмертно. Так случилось, что возвращаясь из очередной гуманитарной миссии, двое наших добровольцев погибли. Это было в декабре прошлого года. Активисты регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“ Дмитрий Семёнов и Владимир Шустров. Их вклад в добровольческую работу неоценим. Всегда будем помнить то, что они сделали для бойцов и жителей новых территорий», — заявил Павел Малков.

Память погибших добровольцев собравшиеся почтили минутой молчания. Почетную волонтерскую награду губернатор передал их родственникам.

В этом году за большой вклад в развитие волонтерского движения Знаком Губернатора «Доброволец Рязанской области» отмечены 50 человек: школьники и студенты, врачи, педагоги, сотрудники предприятий, учреждений образования и культуры, организаторы волонтерской деятельности в муниципальных образованиях, предприниматели. Среди награжденных участники волонтерских объединений «Помощь Героям 119 полка», «Соратники», «Шьем для наших», а также активисты регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» Рязанской области, представители АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс».