Павел Малков: «Мы продолжаем развивать все ключевые направления здравоохранения»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал о развитии ключевых направлений здравоохранения, комментируя работу по развитию региональной системы здравоохранения в ходе посещения новых медцентров, которые начали функционировать в этом году или откроются в ближайшее время. Глава региона посетил объекты вместе с заместителем председателя правительства области — министром здравоохранения Александром Пшенниковым, который рассказал об услугах, которые будут доступны жителям в этих учреждениях.

Глава региона посетил объекты вместе с заместителем председателя правительства области — министром здравоохранения Александром Пшенниковым, который рассказал об услугах, которые будут доступны жителям в этих учреждениях.

Обновлено отделение медицинской реабилитации для детей с поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата городской больницы № 11 на ул. Новоселов, которое ранее располагалось на ул. Урицкого. Перевод отделения в новое здание позволил почти в 3 раза увеличить площадь помещений и до 52 — количество койко-мест для круглосуточного и дневного пребывания. Проведен капитальный ремонт, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, удобная система навигации по принципам бережливых технологий. Приобретено современное физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование. Обустроены кабинеты специалистов, комфортные залы для реабилитации, палаты для пациентов. В ходе ремонта были учтены рекомендации родительского актива: при участии студентов художественного училища стены отделения оформлены рисунками по мотивам русских народных сказок. Губернатор обсудил с родителями пациентов вопросы дальнейшего развития отделения.

Павел Малков осмотрел Центр амбулаторного диализа при больнице № 11, который готовится к открытию. Поэтапно количество диализных мест там будет увеличено до 34 в смену. Это позволит повысить доступность и улучшить качество оказания заместительной почечной терапии в регионе. В помещениях проведен капремонт, завершается дооснащение оборудованием и подготовка документации для лицензирования. Глава региона обратил внимание на необходимость внедрения ряда решений для повышения комфорта пациентов при процедуре гемодиализа. Кроме того, Павел Малков посетил Центр амбулаторной онкологической помощи, который работает в том же здании чуть больше года и показал свою широкую востребованность. Его открытие позволило приблизить специализированную медпомощь к пациентам, сделать удобнее прохождение обследований и лечения. По словам губернатора, эта практика будет развиваться и тиражироваться.

«Благодаря национальному проекту „Продолжительная и активная жизнь“ продолжаем развивать все ключевые направления здравоохранения. Все учреждения здравоохранения, которые посетили, оснащены самым современным оборудованием. Создаем все условия для пациентов с почечной недостаточностью, которым жизненно необходимы регулярные процедуры. Центр амбулаторной онкологической помощи делает обследования и процедуры немного доступнее для жителей Дашково-Песочни. Особенно важное — помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями. Ремонты медучреждений, строительство ФАПов — все это благодаря федеральной поддержке», — подчеркнул Павел Малков.

По итогам посещения медучреждений губернатор дал ряд поручений, направленных на их дальнейшее развитие.