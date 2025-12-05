Над регионами РФ за ночь сбили 41 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА над регионами России. По девять БПЛА было сбито над Самарской областью и территорией Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями и один — над территорией Краснодарского края. В результате поврежден порт в Темрюке. По данным властей, удар пришелся на элементы порта, после чего начался пожар. О пострадавших информации нет.

