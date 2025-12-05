Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
856
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
885
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
960
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 603
Над регионами РФ за ночь сбили 41 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА над регионами России. По девять БПЛА было сбито над Самарской областью и территорией Республики Крым, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями и один — над территорией Краснодарского края. В результате поврежден порт в Темрюке. По данным властей, удар пришелся на элементы порта, после чего начался пожар. О пострадавших информации нет.

