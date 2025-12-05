Губернатор Малков: реализуем много совместных проектов с Корпорацией МСП

В правительстве Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и гендиректора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александра Исаевича. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региона и Корпорации МСП в направлении поддержки предпринимательства. Речь также шла о совместной работе в рамках комиссии государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет Губернатор Павел Малков. Кроме того, говорили о пилотной реализации федерального проекта «СВОй бизнес» для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей в Рязанской области.

Павел Малков подчеркнул, что между Рязанским регионом и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства сложилось тесное конструктивное взаимодействие, это способствует развитию реального сектора экономики.

«Реализуем много совместных проектов. У Корпорации МСП большой ряд эффективных инструментов, которые помогают в развитии малого и среднего предпринимательства в регионах, в том числе в Рязанской области. Особенно активно пользуемся продуктами цифровой платформы. В частности, наш центр „Мой бизнес“ полностью связан с ее применением, с теми сервисами, которые предоставляет Корпорация МСП. Обратная связь от коллег очень высокая. Созданы условия, при которых удобно ориентироваться в мерах поддержки, понятно как их использовать для развития. Постоянно повышается комфортность предоставления услуг», — Павел Малков.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич также высоко оценил результаты сотрудничества с Правительством региона и в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». По его словам, это помогает внедрению в практику качественных инструментов, которые получают положительную оценку предпринимателей и субъектов страны.

«По линии Корпорации МСП мы активно продолжаем предоставлять свое финансовое плечо предпринимателям, чтобы они могли привлекать необходимые средства для работы и развития. Бизнес Рязанской области активно пользуется как нашими „зонтичными“ поручительствами, так и адресными программами для приоритетных отраслей. Это и инвесткредиты, и льготный лизинг промышленного оборудования, и льготное кредитование малых технологических компаний. По сути, это тот реальный сектор экономики, который сегодня формирует экономику предложений», — сказал Александр Исаевич.