Центральная библиотека имени Есенина отметила 85-летие

В пятницу, 5 декабря, в Рязани прошло мероприятие, посвященное 85-летию со дня основания Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

С юбилеем сотрудников поздравила заместитель главы города, председатель Рязанской городской думы Анна Иванова. Она подчеркнула значение библиотеки как культурного пространства и вручила работникам учреждения муниципальные награды.

Библиотека открылась в 1940 году, с 1959 года имеет статус центральной городской, а в 1988 году ей присвоили имя Сергея Есенина.

В 2020 году учреждение стало модельной библиотекой нового поколения. После модернизации там появились информационная зона, арт-зона, центр книги и чтения с открытым доступом к фонду, зал электронных ресурсов, а также зал редкой книги и несколько постоянных экспозиций.

В мае 2025 года в рамках проекта «Победа. Память. Будущее» в библиотеке открыли зал-музей «Память». Экспозицию посвятили событиям Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции.