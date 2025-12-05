36-летнего путятинца осудили за оборот наркотиков

По данным следствия, осенью 2025 года мужчина нашел дикорастущие наркотические растения. Он собрал почти 5 кг наркотика, высушил и хранил в хозпостройке у себя дома. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

