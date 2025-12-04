В трех районах Рязанской области завершили модернизацию уличного освещения
В трех районах Рязанской области завершился комплекс мероприятий по модернизации уличного освещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62». Под обновление попали Рыбновский, Скопинский и Шиловский районы Рязанской области. Было установлено более 540 энергоэффективных светильников, смонтировано свыше 16,5 км самонесущего изолированного провода и установлены 15 шкафов управления.
В трех районах Рязанской области завершился комплекс мероприятий по модернизации уличного освещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62».
Под обновление попали Рыбновский, Скопинский и Шиловский районы Рязанской области.
Было установлено более 540 энергоэффективных светильников, смонтировано свыше 16,5 км самонесущего изолированного провода и установлены 15 шкафов управления.
«Развивая системы уличного освещения, компании улучшают инфраструктуру и делают города и села более удобными и привлекательными для проживания. Эта работа будет продолжена», — подчеркнули в «Россетях».
Фото: ЖКХИНФО | 62