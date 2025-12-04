Рязань
В трех районах Рязанской области завершили модернизацию уличного освещения
«Развивая системы уличного освещения, компании улучшают инфраструктуру и делают города и села более удобными и привлекательными для проживания. Эта работа будет продолжена», — подчеркнули в «Россетях».

Фото: ЖКХИНФО | 62