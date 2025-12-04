В трех районах Рязанской области завершили модернизацию уличного освещения

В трех районах Рязанской области завершился комплекс мероприятий по модернизации уличного освещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЖКХИНФО | 62». Под обновление попали Рыбновский, Скопинский и Шиловский районы Рязанской области. Было установлено более 540 энергоэффективных светильников, смонтировано свыше 16,5 км самонесущего изолированного провода и установлены 15 шкафов управления.